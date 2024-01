Calciomercato Roma: Vina verso il Flamengo. La società arriverà mercoledì per chiudere l'operazione

Matias Vina è sempre più vicino al Flamengo. Secondo quanto riporta il sito dell'esperto in calciomercato, i brasiliani stanno facendo sul serio per il terzino uruguaiano. Mercoledì dei rappresentanti della società arriveranno a Milano per chiudere la trattativa. I 10 milioni (7 di parte fissa più bonus) della cessione non potranno però essere investiti sul mercato in quanto, essendo in prestito al Sassuolo, non figura nella lista della Roma e quindi saranno utili solamente per il settlement agreement e il bilancio.

(gianlucadimarzio.com)

