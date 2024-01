Matias Vina lascerà la Roma e andrà al Flamengo per 8 milioni di euro più uno di bonus interrompendo quindi il prestito al Sassuolo. Proprio per questo motivo la società emiliana ha chiesto un giovane della Primavera giallorossa. I neroverdi hanno mostrato interesse per Joao Costa, Alessandro Romano, Sergej Levak, William Feola, Riccardo Pagano e Joao Gabriel Cardozo. Carnevali attende la risposta della Roma e nei prossimi giorni sono attese delle novità.

(Sky Sport)