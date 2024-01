Calciomercato Roma, più vicino il rinnovo di Mourinho: pronto un altro anno di contratto più opzione per il secondo

Arrivano novità per quanto riguarda il futuro di Josè Mourinho. Come scrive il portale specializzato in calciomercato, infatti, dopo il derby contro la Lazio (in programma domani alle 18:30), il futuro dello Special One potrebbe essere più chiaro. I Friedkin, spinti anche dal volere della piazza e della squadra, sono pronti a far firmare il prolungamento al tecnico portoghese almeno per un’altra stagione. L’accordo dovrebbe essere su base annuale con opzione sul secondo anno vincolato alla Champions e a cifre leggermente superiori rispetto a quelle attuali.

(calciomercato.com)

