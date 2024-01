Calciomercato Roma: Vetkal verso il prestito al VVV-Venlo

Nell'ultima sessione di calciomercato da General Manager della Roma prima di concludere la sua esperienza in giallorosso, Tiago Pinto lavora anche per trovare una sistemazione ai giovani della Primavera. Come riporta l'esperto di mercato, Martin Vetkal è vicino a lasciare la capitale: il centrocampista classe 2004 è pronto a trasferirsi in prestito al VVV-Venlo, società che milita nella seconda divisione olandese.