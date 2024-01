Da qualche ora è diventato ufficiale il trasferimento di Matias Vina al Flamengo. L'esterno era in prestito al Sassuolo e per trasferirsi in Brasile è stato prima interrotto il prestito al club neroverde. Secondo quanto riferito dalla redazione del canale televisivo, per interrompere il prestito la Roma avrebbe versato 500mila euro nelle casse del Sassuolo.

(sportitalia.com)

LEGGI LA NOTIZIA ORIGINALE