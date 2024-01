Calciomercato Roma, ufficiale: Cichella al Frosinone, mantenuta percentuale sulla rivendita. Il centrocampista: "È stato bellissimo, grazie" (FOTO)

Matteo Cichella, centrocampista classe 2005 della Roma, lascia la Capitale a titolo definitivo e si trasferisce al Frosinone. I giallorossi manterranno una percentuale sulla rivendita. Ecco l'annuncio del club su Twitter: "Cichella ceduto a titolo definitivo al Frosinone. In bocca al lupo, Matteo!".

? Cichella ceduto a titolo definitivo al Frosinone. In bocca al lupo, Matteo!#ASRoma pic.twitter.com/WW2Y1aH1zP — AS Roma (@OfficialASRoma) January 12, 2024

Cichella su Instagram ha pubblicato un lungo messaggio per salutare la Roma: "Non è facile trovare le parole giuste, purtroppo le nostre strade si separano, sono passati tanti anni e grazie a questa grande famiglia sono cresciuto tanto sia come ragazzo che come calciatore. Mi porterò dietro tante cose ma soprattutto non dimenticherò mai quanto è stato bello indossare questa maglia, mi porterò dietro tante esperienze tra cui successi e sconfitte. Adesso però bisogna rimboccarsi le maniche e continuare a lavorare per inseguire il mio sogno. É stato bellissimo, grazie Roma".