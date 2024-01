Ha tanti estimatori in Serie B Riccardo Pagano. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Sportitalia, infatti, la Reggiana di Alessandro Nesta avrebbe chiesto il calciatore in prestito. Secco rifiuto da parte della Roma che, a meno di clamorose novità, non lo farà partire in questa finestra di mercato.

(sportitalia.com)

