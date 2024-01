Calciomercato Roma: su Belotti anche il Real Betis

Il futuro di Andrea Belotti sembra essere sempre più lontano da Roma. Come riporta su X l'esperto di mercato Nicolò Schira, dopo l'interessamento della Fiorentina, anche il Real Betis pensa al centravanti classe '93 per rinforzare il proprio attacco. La sua volontà, però, sembra essere quella di rimanere in Serie A.

#Fiorentina and #RealBetis are interested in Andrea #Belotti, who could leave #ASRoma. The italian striker prefers to stay in Serie A. #transfers @violanews

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 29, 2024