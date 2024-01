Calciomercato Roma: Spinazzola non è nella lista dell'Aston Villa per gennaio

In scadenza di contratto con la Roma al termine della stagione, Leonardo Spinazzola potrebbe lasciare i giallorossi già a gennaio. Come riporta l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l'esterno non rientra nella lista di gennaio dell'Aston Villa di Emery nonostante le indiscrezioni.

?? Leonardo Spinazzola, not part of Aston Villa shortlist for January transfer window despite recent links.

Spinazzola, expected to leave Roma but #AVFC not working on this deal. pic.twitter.com/40xqawTavi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2024