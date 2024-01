Calciomercato Roma: Solbakken vicino all'Urawa Red Diamonds. Prestito in Giappone per il novergese

Ola Solbakken non ha trovato la sua dimensione ideale neanche all'Olympiakos, col club greco che sarebbe pronto a rispedirlo al mittente dopo metà stagione insoddisfacente. Ora l'attaccante norvegese sarebbe pronto ad un'esperienza in Giappone, con una trattativa già avanzata con l'Urawa Red Diamonds, pronto a definire gli ultimi dettagli per l'arrivo in prestito del giocatore.

?? Japanese side Urawa Red Diamonds are in advanced talks to sign Ola Solbakken from AS Roma.

Deal could be completed soon, final details of loan being sealed today for the Norwegian winger. pic.twitter.com/XeUdYEh4qh

