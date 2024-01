Come anticipato ieri, Ola Solbakken, di proprietà della Roma, lascerà l'Olympiacos dopo soli 6 mesi per trasferirsi in Giappone. Come conferma Frabrizio Romano, infatti, è tutto fatto per il prestito del norvegese all' Urawa Red Diamonds. Si attende soltanto l'ufficialità dell'operazione.

Solbakken to Urawa Red Diamonds on loan from AS Roma, it’s imminent — as revealed yesterday ?? https://t.co/NkSO22VziI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2024