Calciomercato Roma: si riapre la pista Chalobah. Il Chelsea riprende Santos dal prestito al Nottingham

Si riapre la pista che potrebbe portare Trevoh Chalobah. Come riferisco da Marco Conterio, giornalista di Tuttomercatoweb, la scelta del Chelsea di richiamare Andrey Santos dal prestito al Nottingham potrebbe spianare la strada ai giallorossi per prendere il centrale inglese. La formula rimarrebbe quella del prestito secco.

?? Il #Chelsea ha ripreso Andrey Santos dal Nottingham e adesso può dare un giocatore in prestito per la nuova normativa legata al tetto di giocatori in prestito.

Può così riaccendersi a breve Trevor Chalobah alla #Roma in prestito secco fino a fine stagione. pic.twitter.com/qYvQAXraBq

— Marco Conterio (@marcoconterio) January 3, 2024