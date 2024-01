Calciomercato Roma, si allontana Chalobah: il Chelsea ha finito gli slot per i prestiti

Tra i nomi che circolavano intorno alla Roma nella caccia a un difensore in questo mercato, c'era anche Chalobah. Ma l'ipotesi è destinata a sfumare visto che il Chelsea, proprietario del cartellino, ha finito gli slot per i prestiti, sfruttando l'ultimo proprio verso i giallorossi, con l'affare Lukaku, a titolo temporaneo, sul finire dell'estate passata.

Per Chalobah, dunque, la cessione è possibile soltanto a titolo definitivo o, altrimenti, se il Chelsea facesse rientrare alla base uno dei giocatori attualmente in prestito.

