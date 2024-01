Calciomercato Roma: settimana decisiva per l'addio di Renato Sanches. C'è il Besiktas, offerte anche da altri club esteri

Arrivato l'estate scorsa in giallorosso in prestito dal Paris Saint Germain e ora ai margini della Roma anche a causa dei tanti problemi fisici, Renato Sanches potrebbe lasciare i giallorossi in questa sessione invernale di calciomercato.

Secondo quanto raccontato dall'esperto di mercato, il club giallorosso conta di risolvere la situazione del centrocampista la prossima settimana: stanno arrivando diverse offerte, non c'è solo il Besiktas ma anche altri club esteri. Esiste, quindi, la concreta possibilità che il portoghese possa lasciare la Roma in anticipo e andare in prestito altrove. Questo potrebbe anche consentire ai giallorossi di inserire un ulteriore innesto.

(gianlucadimarzio.com)

