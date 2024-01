Calciomercato Roma: respinte proposte per Azmoun, l'ultima dal Siviglia

La Roma, come fa sapere Fabrizio Romano dal suo profilo su 'X', ha rifiutato diverse proposte negli ultimi tempi per Sardar Azmoun, compresa una del Siviglia nei giorni scorsi. Nessuna intenzione di rompere il prestito del Bayer Leverkusen perché De Rossi vuole Azmoun in rosa. Belotti potrebbe partire in caso di buona proposta o di scambio.

???? AS Roma rejected multiple approaches for Sardar Azmoun, one more from Sevilla in the recent days.

No intention to break loan deal from Bayer Leverkusen as De Rossi wants Azmoun as part of the squad.

Belotti could leave in case of good proposal or swap deal. pic.twitter.com/uH47oN1oQr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2024