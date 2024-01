Alla Roma è chiuso da Lukaku e Dybala e fino a questo momento anche da Azmoun, ora impegnato in Coppa d'Asia e per questo Andrea Belotti potrebbe diventare un protagonista del mercato di gennaio. Il Gallo ha attirato le attenzioni di Como, Monza, Salernitana e Fiorentina, con i toscani alla ricerca di un bomber. Per ora l'attaccante ha messo in standby tutti gli interessamenti ricevuti.

(calciomercato.com)

