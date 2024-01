Calciomercato Roma: principio di accordo tra Atletico Madrid e Porto per Soyuncu. C'è anche il Fenerbahce

Dopo aver inserito in organico il classe 2005 Dean Huijsen in prestito dalla Juventus, la Roma è alla ricerca di un altro rinforzo in difesa. Negli ultimi giorni è circolato con insistenza il profilo di Çağlar Soyuncu dell'Atletico Madrid. Secondo gli aggiornamenti del giornalista di "Relevo" Matteo Moretto, Atletico Madrid e Porto hanno raggiunto un principio di accordo per il difensore che piace anche a Borussia Dortmund e, appunto, Roma. Inoltre, c'è anche l'interesse del Fenerbahce: il club turco sta trattando con l'agente del classe 1996, ma c'è distanza con la società spagnola.

L'Atletico Madrid ascolta offerte per Soyuncu che, se non dovesse ricevere proposte dalla Premier League, potrebbe valutare di trasferirsi altrove.