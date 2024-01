Calciomercato Roma: primi contatti per Traoré del Bournemouth. Piace anche a Milan e Napoli

Hamed Traoré potrebbe tornare in Italia nella sessione invernale di mercato. Secondo quanto riportato dal sito dell'esperto di calciomercato, il calciatore ivoriano è guarito dalla malaria ed è nuovamente pronto per giocare. L'ex centrocampista del Sassuolo, attualmente in forza al Bournemouth, è nella lista dei partenti e può diventare un'occasione di mercato in prestito per alcuni club di Serie A che hanno a disposizione uno slot per un extracomunitario: il Milan lo ha sempre apprezzato e sia Napoli sia Roma (in caso di interruzione del prestito di Renato Sanches) potrebbero interessarsi. Nella giornata odierna sono stati avviati i primi contatti con le società di Serie A.

(gianlucadimarzio.com)

