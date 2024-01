La Roma insiste per Tommaso Baldanzi. Come riferisce il sito specializzato in calciomercato, dopo un giorno di stallo il club giallorosso è tornato alla carica: l'Empoli vorrebbe cederlo a titolo definitivo. Ore di contatti e di valutazioni: l'ammontare dell'esborso sarà di 15 milioni di euro, bisogna capire se sarà un prestito con diritto di riscatto condizionato alle presenze, ma la Roma vuole inserire un giocatore in grado di sostituire Dybala in maniera graduale.

(tuttomercatoweb.com)

