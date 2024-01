Non solo Huijsen. La Roma è alla ricerca di un altro rinforzo difensivo e un nome molto gradito è quello di Caglar Söyüncü. Come riferito da Gianluca Di Marzio durante Calciomercato - L'originale, il problema sarebbe rappresentato dalla formula e dalla concorrenza, visto che sul difensore si sarebbe mosso il Fulham con una proposta ufficiale da 20 milioni di euro. Se il turco rifiutasse queste proposte e aspettasse la Roma fino a fine mercato potrebbe aprirsi la via del prestito.

(Sky Sport)