Calciomercato Roma: piacciono Conte e Thiago Motta per l'estate, ma spunta l'idea Pioli

Nella giornata di ieri i Friedkin hanno deciso di esonerare José Mourinho e al suo posto è arrivato Daniele De Rossi, il quale però ha firmato un contratto fino al 30 giugno. La Roma è quindi già alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione e al momento in pole ci sono Antonio Conte e Thiago Motta: il primo sogna il ritorno alla Juventus, mentre il secondo è cercato anche dal Milan. Sullo sfondo, invece, spunta la suggestione Stefano Pioli, il quale lascerà i rossoneri al termine del campionato. La Roma ha già avuto dei contatti con l'entourage dell'attuale allenatore del Milan e potrebbe essere proprio lui l'uomo giusto per ripartire.

(sportmediaset.mediaset.it)

