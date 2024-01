Calciomercato Roma: per la Fiorentina ipotesi Belotti in caso di addio di Nzola

Negli ultimi giorni di mercato è da tenere in considerazione la pista che porterebbe Andrea Belotti alla Fiorentina: secondo le indiscrezioni del sito dedicato al mercato, infatti, il club viola starebbe cercando un rinforzo in attacco - la priorità è un esterno offensivo a sinistra - e l'ipotesi Belotti potrebbe diventare concreta in caso di addio di Nzola. L'attuale attaccante viola, però, vuole restare a Firenze e riscattarsi dopo la prima complicata parte di stagione. La Roma, inoltre, sarebbe anche disposta a valutare l'opzione del prestito oneroso fino a giugno, ma la trattativa non è ancora iniziata.

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE