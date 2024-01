Calciomercato Roma: occhi su Angelino del Galatasaray. Interessa anche al Torino

In questa finestra di calciomercato invernale, dopo il cambio in panchina con l'arrivo di Daniele De Rossi e il nuovo sistema proposto dall'allenatore, la Roma starebbe cercando un esterno alto a destra e un terzino sinistro per rinforzare la rosa. Secondo il giornalista di Dazn Orazio Accomando, il club giallorosso avrebbe messo gli occhi su Angelino, esterno sinistro classe '97 attualmente in forza al Galatasaray in prestito dal Lipsia. Sul giocatore c'è da segnalare anche l'interesse del Torino.