Calciomercato Roma, Nino a un passo dallo Zenit

Continuano a decimarsi i nomi dei possibili centrali difensivi individuati dal gm Pinto. Sfuma anche Nino del Fluminense. Secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano suo account X, lo Zenit San Pietroburgo sarebbe ad un passo dalla chiusura dell’accordo per il brasiliano. Vinta la concorrenza sul Nottingham Forest.

?? Zenit St Petersburg are closing in on deal to sign Brazilian CB Nino from Fluminense on €5m fee, almost sealed.

Nino was close to joining Nottingham Forest in December but he’s on his way to Zenit now. pic.twitter.com/fcBAjk298o

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 2, 2024