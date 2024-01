Calciomercato Roma, Louakimà della Primavera andrà al Lecco. Oggi il tesseramento

Si aprono le porte del calcio professionistico per Corentin Louakimà, terzino destro d'origine congolese classe 2003 naturalizzato francese acquistato dalla Roma nel 2020 dal PSG. Secondo quanto riportato dal sito dell'esperto di calciomercato, il francese è prossimo al tesseramento con il Lecco di Bonazzoli. La squadra lombarda era alla ricerca di un esterno destro per la seconda parte di stagione ed ha individuato in lui il profilo adatto vincendo la concorrenza su Salomaa.

(gianlucadimarzio.com)

