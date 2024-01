Leonardo Spinazzola è in uscita e l'esterno della Roma è seguito da club arabi e inglese. Secondo quanto svelato dal sito che si occupa di calciomercato, anche l'Atalanta starebbe pensando al calciatore, per il quale si tratterebbe di un ritorno dopo l'esperienza a Bergamo dal 2014 al 2018. La Dea vorrebbe assicurarsi Spinazzola al termine della scadenza del contratto con la Roma, fissata per il 30 giugno.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE