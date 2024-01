La Fiorentina pensa a Rick Karsdorp. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante "Calciomercato - L'Originale", la squadra viola avrebbe chiesto informazioni per il terzino olandese, impiegato domenica sera da Mourinho nel match contro l'Atalanta. La risposta dei giallorossi, però, al momento sarebbe stata negativa: il problema è la formula proposta dalla Viola, quella del prestito. A queste condizioni per la Roma non si fa.

(Sky Sport)