Calciomercato Roma: la Fiorentina continua a lavorare per Belotti senza scambi

Non sembra sfumata del tutto la pista che porta Andrea Belotti alla Fiorentina. La trattativa, infatti sembrava arenata vista l'impossibilità di uno scambio con Ikonè, ma come scrive Alfredo Pedullà il club viola starebbe ancora lavorando per portare a Firenze il Gallo questa volta senza pedine di scambio. Saranno caldi, dunque, gli ultimi giorni di mercato.