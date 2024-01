Calciomercato Roma: Kumbulla offerto al Cagliari. Sull'albanese anche Genoa e Torino

Diverse squadre interessate a Marash Kumbulla, difensore giallorosso alla ricerca di minutaggio per tornare in campo dopo il lungo stop per infortunio. Come riferito da Eleonora Trotta di calciomercato.it, il difensore albanese sarebbe stato offerto al Cagliari, club alla ricerca di un difensore centrale. Sull'ex Verona ci sono anche Genoa e Torino.