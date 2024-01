Calciomercato Roma: Kehrer verso il Monaco in prestito

Entra nel vivo la sessione invernale di calciomercato, che vedrà la Roma impegnata nella ricerca di un difensore centrale per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di José Mourinho, privo di Smalling per infortunio e Ndicka impegnato in Coppa d'Africa.

Secondo le informazioni del giornalista Fabrizio Romano, Thilo Kehrer è vicino al trasferimento dal West Ham al Monaco. Il centrale tedesco classe 1996, uno dei profili accostati ai giallorossi, dovrebbe passare al club francese in prestito per circa 500mila euro con opzione per il riscatto obbligatorio legato al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Restano da limare i dettagli dell'accordo.

??⚪️ AS Monaco and West Ham are finalising deal for Thilo Kehrer. It will be loan deal with mandatory buy option clause in case of specific targets.

Understand AS Monaco will pay €500k loan fee.

There are still details to clarify in order to get the deal done & sealed soon. pic.twitter.com/oH3vUbxyDU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 2, 2024