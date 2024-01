LIVE - Calciomercato Roma: interesse per Seck della Pro Vercelli. Dier, accordo verbale con il Bayern Monaco

Non solo Huijsen: prima di lasciare la Roma a febbraio, il general manager Tiago Pinto sta lavorando sul mercato per cercare rinforzi da regalare a José Mourinho. Qui tutti gli aggiornamenti di giornata sulle voci di mercato legate alla Roma.

LIVE

14.02 - Un potenziale obiettivo di mercato della Roma potrebbe accasarsi al Bayern Monaco. Secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport Deutschland Florian Plettenberg Eric Dier, difensore inglese in uscita dal Tottenham, avrebbe un accordo verbale con il club bavarese. Contatti per un trasferimento a titolo definitivo, ma manca accora la decisione finale e per questo il Bayern si sta guardando intorno.

? News Eric #Dier: Yes, he’s still on the list of FC Bayern and there is a verbal agreement in principle about a potential move now.

➡️ Talks and ideas about a permanent deal! But understand there is no final decision yet.

➡️ Bayern is exploring additional alternatives.… pic.twitter.com/Lhw3jG89TG

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 5, 2024