Calciomercato Roma: ingaggio da 350mila euro per De Rossi, previsti bonus in caso di qualificazione in Champions

Nella giornata di ieri Daniele De Rossi è diventato ufficialmente allenatore della Roma e si è legato al club giallorosso con un contratto fino al 30 giugno. Secondo quanto rivelato dal giornalista Marco Conterio, DDR percepirà un ingaggio da 350mila euro e la cifra potrà aumentare grazie alla presenza di alcuni bonus in caso di qualificazione in Champions League. Nell'accordo non è stata inserita alcuna opzione di rinnovo.

