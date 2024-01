Da ieri si discute di un eventuale scambio Ikoné-Belotti tra Roma e Fiorentina. Secondo quanto riferito in serata dall'esperto di calciomercato, la possibile operazione è in fase di stallo. Nelle ultime ore, infatti, tra i due club non ci sono stati passi avanti e al momento non c'è una quadra sulla formula e sulle cifre.

(gianlucadimarzio.com)

