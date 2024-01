Calciomercato Roma: in arrivo il 2006 Seck dalla Pro Vercelli. Il tecnico Dossena: "Fieri di portarlo in palcoscenici così importanti"

Dopo aver iniziato il mercato con un difensore classe 2005 come Huijsen, il mirino della Roma si è spostato su un altro difensore centrale, stavolta classe 2006 che ha debuttato quest'anno in Serie C con la Pro Vercelli. Si tratta di Mohamed Seck, come ha confermato Andrea Dossena, tecnico dei piemontesi che stasera giocheranno con il Lumezzane: "Seck non era mai stato con i grandi, ha lavorato sodo sia nella costruzione del proprio corpo sia nel capire il calcio, sia nel mettersi a disposizione. Sono a conoscenza dell’offerta della Roma: siamo fieri di questa chance, di portare un ragazzo delle nostre giovanili in palcoscenici così importanti. Ora non so come la società voglia chiudere la trattativa, ma penso che siamo in dirittura d’arrivo".