Calciomercato Roma: il Siviglia bussa alla porta del Bayer Leverkusen per Azmoun

Potrebbe interrompersi anzitempo il prestito di Sardar Azmoun alla Roma. Come scrive Fabrizio Romano, infatti, il Siviglia avrebbe contattato il Bayer Leverkusen, proprietario del cartellino dell'iraniano, per capire se ci siano i margini per interrompere il prestito con la Roma e tentare l'affondo perl'attaccante. Gli spagnoli, infatti, vogliono almeno due punte in questo mercato di gennaio e l'altro nome a loro accostato è quello di David Fofana.

?⚪️? Excl: Sevilla have approached Bayer Leverkusen for Sardar Azmoun in order to understand if possible to sign him and break current AS Roma loan.

Sevilla are working to sign two strikers, David Datro Fofana deal advancing as priority as revealed. ?? pic.twitter.com/Bdlx3GCuRT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2024