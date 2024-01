Calciomercato Roma: il Liverpool contatta Edwards per la direzione sportiva. "No" del dirigente cercato dai giallorossi

Fra pochi giorni, ormai ore, finirà l'avventura di Tiago Pinto alla guida sportiva della Roma. Non è ancora noto il nome del suo successore, ma il mercato dei dirigenti si muove ogni ora. Uno dei profili accostati alla società giallorossa è quello di Michael Edwards, ex Liverpool. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano su X, i Reds avrebbero contattato Edwards per offrirgli il compito di ricostruire il club: "no" del dirigente, non interessato a ruoli apicali.

?? EXCLUSIVE: Liverpool have made contact with Michael Edwards over the weekend.

FSG plan was to offer to be in charge of the restructure at the club.

⛔️ Understand Edwards has rejected #LFC proposal as he’s not interested even in a more senior role as of today. pic.twitter.com/j1OeQBHMV8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2024