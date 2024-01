Calciomercato Roma, il comunicato del Sassuolo: risoluzione anticipata del prestito di Viña

Matias Viña lascia il Sassuolo, dove era in prestito, 'torna' alla Roma per trasferirsi al Flamengo: sembra vicina alla chiusura la trattativa che porterebbe il terzino sinistro dal club giallorosso a quello brasiliano per circa 8,1 milioni di euro più bonus. L'uruguaiano, secondo le indiscrezioni, sarebbe già partito per raggiungere il Brasile. Nel frattempo, il Sassuolo annuncia con un comunicato ufficiale la risoluzione del prestito di Viña: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver definito con l’A.S. Roma la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Matías Viña".

(sassuolocalcio.it)

