Il Genoa di Alberto Gilardino come obiettivo per questa sessione di calciomercato, oltre al difensore anche un attaccante. Stando a quanto riporta il sito dell'esperto in calciomercato, sul taccuino dei rossoblù figura anche il nome di Eldor Shomurodov, attaccante di proprietà della Roma attualmente in prestito al Cagliari.

(gianlucadimarzio.com)

