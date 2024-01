Calciomercato Roma: Fiorentina interessata a Belotti. La Viola offre uno tra Ikoné e Brekalo, ai giallorossi piace Biraghi

La Fiorentina è alla ricerca di un nuovo centravanti per la sessione di mercato di gennaio e potrebbe guardare in casa Roma. Secondo quanto riportato dal quotidiano toscano, il futuro di Nzola è incerto (sondaggi di Genoa e Cagliari), motivo per cui il club viola avrebbe messo nel mirino Andrea Belotti. L'attaccante giallorosso è considerato un profilo particolarmente gradito e resta un'opportunità di mercato.

(Corriere Fiorentino)

Arrivano ulteriori novità sull'affare Belotti: secondo quanto riportato dal portale che si occupa di calciomercato, la Fiorentina offrirebbe uno tra Ikoné e Brekalo, mentre la Roma gradirebbe Biraghi.

(calciomercato.com)

