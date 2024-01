È tutto fatto per il passaggio di Matias Vina al Flamengo. Come scrive Gianluca Di Marzio, il club brasiliano ha risolto gli ultimi dettagli finali con i giallorossi che incasseranno 8,1 milioni di euro più bonus. Questi saranno legati alla vittoria della Libertadores (500.000 euro) e alla vittoria del Brasileirao (altri 500.000 euro). Finisce anzitempo, dunque, l'esperienza dell'ex Palmeiras in Italia dopo i 6 mesi in prestito al Sassuolo.

(gianlucadimarzio.com)

