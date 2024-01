Calciomercato Roma, fatta per Kehrer al Monaco: 500mila euro di prestito con obbligo di riscatto a 11 milioni

Sfuma un obiettivo della Roma. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, Thilo Kehrer sarà un nuovo giocatore del Monaco. Il club francese ha trovato l'accordo con il West Ham per il trasferimento del difensore sulla base di un prestito oneroso (500.000 euro) che diventerà obbligo di riscatto fissato a 11 milioni di euro. Il calciatore volerà in Francia nella giornata odierna per svolgere le visite mediche.

?⚪️? Thilo Kehrer to AS Monaco, here we go! Deal now agreed as club exchanged documents overnight.

Kehrer will travel for medical later today.

Understand it’s loan deal worth €500k fee with buy clause to become mandatory for €11m.

All details are now approved by West Ham. pic.twitter.com/251cGuhA2a

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2024