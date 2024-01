Non si fermerà ad Huijsen il mercato della Roma. Secondo quanto riportato dall'emittente radiofonica, infatti, i Friedkin vogliono provare a regalare a mister Daniele De Rossi due nuovi innesti. La società, prima del termine del calciomercato invernale, vuole portare a Trigoria un terzino sinistro e un esterno alto a destra. Due ruoli propedeutici per un possibile cambio modulo come già visto contro il Verona.

(Radio Manà Manà Sport)