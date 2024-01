Calciomercato Roma: domani incontro Pinto-Flamengo per la cessione di Vina

Negli ultimi giorni da General Manager giallorosso prima dell'addio già annunciato, Tiago Pinto lavora anche per completare la cessione di Matias Vina. Secondo l'esperto di calciomercato, domani è previsto un incontro tra il dirigente portoghese e i rappresentanti del Flamengo per chiudere il trasferimento in Brasile del terzino.

