Calciomercato Roma, dall'Austria: forte interesse per Pavlovic, c'è anche la Juventus. Solet nel mirino del Lille

La Roma è alla ricerca di un nuovo difensore centrale per gennaio e tra i vari nomi sondati c'è anche Strahinja Pavlovic, già da tempo seguito dai giallorossi. Secondo quanto riportato dal portale austriaco, l'interesse dei capitolini è forte, ma il calciatore del Salisburgo è nel mirino di Juventus, Fenerbahce e Brighton. Il ventiduenne sarebbe disposto a lasciare il club già a gennaio, ma servirà un'offerta elevata per convincere gli austriaci a liberarsi di uno dei top player della rosa. Il direttore sportivo del Salisburgo, Bernhard Seonbuchner, è già al lavoro per cercare alternative in caso di addio di Pavlovic.

Anche Oumar Solet, altro calciatore accostato alla Roma, potrebbe salutare il Salisburgo in inverno e trasferirsi in Francia, dove piace al Lille.

