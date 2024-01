Calciomercato Roma, dalla Turchia: Soyuncu in prestito secco al Fenerbahce, oggi visite mediche e firma

Caglar Soyuncu, obiettivo di mercato della Roma, torna in patria. Secondo quanto riportato dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, il difensore centrale dell'Atletico Madrid si trasferirà al Fenerbahce. I due club hanno trovato l'accordo e il calciatore volerà a Istanbul nella giornata odierna per svolgere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto.

Secondo quanto aggiunto da Fabrizio Romano, Soyuncu si trasferirà al Fenerbahce con la formula del prestito secco fino al 30 giugno.

?? Çağlar Söyüncü to Fenerbahçe, here we go! Verbal agreement reached with Atlético Madrid on loan move.

Understand there’s no buy option clause included in current agreement.

Documents to be checked and then it will be sealed.

?? Söyüncü only wanted Fenerbahçe. pic.twitter.com/VYjbbs8Oyw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2024