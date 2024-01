Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Galatasaray intensifica i contatti per Celik. Nel mirino anche Assignon e Clauss

Il Galatasaray è alla ricerca di un nuovo terzino destro dopo la cessione di Boey e, secondo quanto riportato dal portale turco, avrebbe intensificato i contatti per Mehmet Zeki Celik. Nella lista ci sarebbe anche Assignon, con il quale è già stato trovato un principio d'accordo ma manca ancora l'intesa con il Rennes: l'offerta presentata ai francesi è di 5 milioni di euro, ma la proposta è stata rispedita al mittente. Al momento Celik e Assignon sono i profili più caldi e l'obiettivo è far arrivare uno dei due calciatori a Istanbul entro venerdì. In caso di costi contenuti, il Galatasaray potrebbe decidere di acquistarli entrambi. Resta sullo sfondo Clauss, che però non vorrebbe lasciare il Marsiglia.

(sporx.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE