Calciomercato Roma, dalla Germania: Fulham su Chalobah, si lavora ad un prestito con diritto di riscatto

Trevoh Chalobah, obiettivo di mercato della Roma, potrebbe restare in Inghilterra. Secondo quanto rivelato da Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport DE, il Fulham fa sul serio per il difensore centrale del Chelsea: le parti stanno ragionando su un prestito di 6 mesi con opzione di riscatto.

⚠️ Excl. #Chalobah: Fulham want him!

➡️ Talks and ideas about a 6-months-loan with an option to buy ✔️@SkySportDE ????????? pic.twitter.com/h0A4L8A01a

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 17, 2024