Calciomercato Roma, dalla Francia: Psg su Scalvini. Tra le alternative anche Mancini

In Francia scrivono che il Psg è a caccia di un difensore centrale e punta verso la Serie A, considerando il mercato italiano come quello più facile da attaccare. Il nome in cima alle preferenze dei parigini è Scalvini dell'Atalanta, con due alternative nel caso il club nerazzurro non mollasse la prese sul suo giovane talento.

E tra queste alternative, c'è anche Gianluca Mancini, oltre a Buongiorno del Torino. Nello specifico del difensore romanista vengono citati i rapporti tra i club con gli affari recenti di Wijnaldum, Renato Sanches e Paredes, oltre ai cambiamenti in atto nella dirigenza della Roma che potrebbero portare alla necessità di accettare un'offerta da 25 milioni di euro per Mancini.

(footmercato.net)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE