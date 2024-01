Possibile rivoluzione in difesa a gennaio. Secondo quanto riportato dal portale francese, Diego Llorente è nel mirino del PSG e l'operazione potrebbe concretizzarsi presto. L'entourage del calciatore spagnolo di proprietà del Leeds sta spingendo per interrompere il prestito alla Roma e trasferirsi in Francia: i giallorossi sarebbero disposti ad accontentare il difensore, ma prima devono trovare il sostituto a basso costo.

