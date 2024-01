Calciomercato Roma, dalla Francia: il Psg interessato a Llorente

Alle prese con le assenze per infortunio nel reparto arretrato, il Paris Saint Germain è alla ricerca di un difensore da mettere a disposizione di Luis Enrique. Secondo quanto scrivono in Francia, il club di Parigi starebbe valutando vari profili: dalla complicata pista per Upamecano del Bayern Monaco fino a Diego Llorente della Roma. E le attenzioni del Psg si starebbero concentrando proprio sul giallorosso, in prestito alla Roma dal Leeds fino al termine della stagione. Luis Enrique, inoltre, avrebbe già dato la sua approvazione all'operazione.

(footmercato.net)

